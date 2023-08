- Hoje é Dia: combate ao fumo e 100 anos de Emilinha Borba são destaques

Nascimento do cantor, compositor, arranjador e instrumentista fluminense Eduardo de Góes Lobo, o Edu Lobo (80 anos)

Nascimento do cantor, compositor, dançarino, produtor, empresário, arranjador vocal, filantropo, pacifista e ativista estadunidense Michael Jackson (65 anos)

Nascimento da ensaísta, tradutora e crítica de teatro fluminense Heliodora Carneiro de Mendonça, a Bárbara Heliodora (100 anos)

Chacina na favela Vigário Geral, que culminou na execução de 21 moradores (30 anos)

Licenciamento do primeiro automóvel do Brasil, no Rio de Janeiro, como propriedade de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio (120 anos

Dia Nacional de Combate ao Fumo - comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei No 7.488 de 11 de junho de 1986

Dia Nacional da Visibilidade Lésbica - foi instituída no Brasil pelo 1o SENALE (Seminário Nacional de Lésbicas), ocorrido em 1996 na cidade do Rio de Janeiro

Dia Mundial Contra Testes Nucleares - data reconhecida pela ONU em dezembro de 2009

Morte da cantora paulista Isaurinha Garcia (30 anos) - no fim da década de 1940, já era uma cantora de expressão nacional, que recebia convites para se apresentar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro no programa César de Alencar e na boate do Hotel Copacabana Palace

Dia Internacional das Nações Unidas para as Vítimas de Desaparecimentos Forçados - comemoração instituída pela Assembléia Geral das Nações Unidas na Resolução No 65/209 de 21 de dezembro de 2010, que já era celebrada desde 1981 na América Latina e Caribe, contando também com o apoio de conceituadas entidades internacionais de ajudas humanitárias em todo o mundo