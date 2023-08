Um ex-Policial Militar juiz-forano, de 48 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na BR-040, na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, na noite da sexta-feira (25) pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, durante uma fiscalização de rotina o homem foi abordado e ele se identificou como Policial Militar, e que trabalhava como chefe de segurança do Hospital Adão Pereira Nunes, localizado no Rio de Janeiro. Após consultas sistêmicas foi constatado pelos agentes que o suspeito havia sido excluído da Polícia Militar de Minas Gerais e que ele ainda possuía um mandado de prisão em aberto.

Durante as buscas foram localizados uma pistola calibre 380 carregada, com dois carregadores sobressalentes totalizando 37 munições, um colete balístico e três camisas de instituições de segurança pública, Força Nacional e Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Campos Elísios.