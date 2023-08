SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parte da rodovia Tamoios no sentido São José dos Campos ? Caraguatatuba foi fechado temporariamente devido devido ao alto volume de chuvas na região.

O trecho fechado fica na serra antiga da rodovia. A informação é da concessionária Tamoios, que administra a estrada. Não há previsão para liberação.

A interdição ocorreu por volta das 7h30 desta segunda-feira (28). O volume de chuva acumulado nas últimas 72 horas ultrapassou os 100 milímetros e causou o risco de queda de barreiras no trecho.

Segundo a concessionária, a via está operando com sistema pare e siga, que alterna a passagem dos veículos entre os dois sentidos ?litoral norte e São José dos Campos? e é acompanhada por equipes da Polícia Militar Rodoviária.

A liberação do fluxo para cada sentido ocorre mediante o volume de veículos.

As equipes de sinalização estão posicionadas no km 64 (trecho de planalto) sentido litoral e no km 82 (trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a Serra Nova) no sentido São José dos Campos.