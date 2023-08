SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu e quatro ficaram feridos em um tiroteio ocorrido em um parque de diversões instalado na Praça do Mirante, no bairro de Jacintinho, em Maceió (AL), no sábado (26).

O tiroteio foi registrado por volta das 21h, segundo informações da polícia. Imagens captadas por um celular mostram várias pessoas que estavam no parque correndo para escapar dos tiros.

Um homem morreu no local, atingido por nove disparos. Segundo a polícia, ele faria parte de uma facção criminosa que disputa o tráfico de drogas na área. Outros quatro homens, que estavam com ele, também foram atingidos e encaminhados a um hospital da região.

Segundo o delegado Arthur Cesar, da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Alagoas, o grupo foi cercado por membros de uma facção rival.

A polícia trabalha agora na identificação de todos os envolvidos e na coleta de provas no local do incidente.

"O homem que morreu já havia perdido um irmão nessa guerra entre facções. Nós identificamos os quatro suspeitos que chegaram atirando e estamos apurando. Os quatro homens feridos também estão sendo identificados, pelos apelidos", disse o delegado Arthur Cesar, da DHPP de Alagoas