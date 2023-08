SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Justiça e a Polícia Civil de São Paulo fazem nesta segunda-feira (28) uma operação de combate à pedofilia que mira dezenas de suspeitos na capital e no interior do estado. Batizada de Aliados pela Infância, a operação é realizada simultaneamente em oito países nas Américas.

Apenas no estado de São Paulo são cumpridos 50 mandados de prisão e de busca e apreensão, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Na capital há ao menos 17 suspeitos já identificados na investigação, segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Os demais suspeitos estão em outros 19 municípios, tanto da região metropolitana como do interior. Ao menos 11 pessoas foram presas em flagrante na manhã desta segunda no estado de São Paulo.

As informações que deram base aos pedidos de busca e apreensão foram enviados à polícia paulista pelo Ministério da Justiça. Questionada, a pasta não informou se há outros estados com alvos da operação no Brasil.

A operação ocorre simultaneamente na Argentina, no Chile, no Equador, no Paraguai, no Panamá, em Porto Rico e nos Estados Unidos, segundo a SSP.