SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora digital brasiliense Larissa Borges, de 33 anos, morreu nesta segunda-feira (28) após uma semana internada no Rio Grande do Sul em razão de uma parada cardíaca.

A jovem sofreu a parada cardíaca na cidade turística de Gramado no último dia 20 e ficou internada em coma por uma semana, informou a família da vítima nas redes sociais, destacando que a jovem "lutou corajosamente" durante o período.

Na madrugada desta segunda, Larissa teve outra parada cardíaca, mas não resistiu e morreu.

Larissa, que era estudante de educação física, chegou a compartilhar fotos em Gramado em seu perfil no Instagram durante a viagem. Nos stories, ela posou para uma foto e escreveu: "Aproveitando cada pedacinho" [da viagem]".

A família da jovem, que tinha mais de 24 mil seguidores no Instagram, está pedindo doações para fazer o traslado do corpo de Gramado para Brasília, onde a influenciadora vivia, e arcar com as outras despesas associadas ao episódio. "Qualquer quantia, por menor que seja, fará a diferença e ajudará a aliviar o fardo financeiro que a família enfrenta durante este período tão desafiador, escreveram os familiares.

Nas redes sociais, a influenciadora costumava compartilhar dicas de rotina saudável, incluindo treinos que ela fazia na academia.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório da influenciadora.

FAMÍLIA DESCREVE JOVEM COMO 'AMÁVEL'

No anúncio de falecimento da jovem, os familiares escreveram que ela deixou um "legado de amor, alegria e determinação" e comentaram que ela "partiu de forma inesperada e deixou um vazio inimaginável em nossos corações".

Eles ainda afirmaram que Larissa tinha uma personalidade cativante e encantadora, e sempre trazia sorrisos para as pessoas que a cercavam. A influenciadora ainda foi definida como uma pessoa com energia cativante, que "deixará saudades em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la".

"Além de sua personalidade encantadora, Larissa também era uma pessoa dedicada e esforçada. Ela batalhou incansavelmente pela sua vida, enfrentando todos os obstáculos que uma mulher guerreira e determinada faz: sem reclamar. Larissa, sua partida deixa um vazio em nossos corações. Que sua alma descanse em paz e que sua memória seja sempre lembrada com carinho e gratidão", disse a família de Larissa, nas redes sociais.