SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MP taxa fundos de super-ricos, chacina na Bahia deixa nove pessoas mortas, Salles vira réu e outras notícias para começar esta terça-feira (29).

MERCADO

Lula assina MP para tributar fundos de super-ricos e envia projeto das offshores. Presidente sanciona proposta que criou nova política de valorização do salário mínimo e aumentou faia de isenção do IRPF.

VIOLÊNCIA

Chacina na Bahia deixa nove pessoas mortas, sete delas carbonizadas. Um menino de 12 anos sobreviveu e teve queimaduras graves; chacina pode ter sido motivada por disputa ligada ao tráfico de drogas.

POLÍTICA

Governo Lula vai explorar verde e amarelo no 7/9 e ligar Forças Armadas à democracia. Primeira comemoração após Bolsonaro terá campanha com logomarca nas cores da bandeira do Brasil e Amazônia em papel de destaque.

ECONOMIA

Governo decide dar Caixa para aliada de Lira. Doze vice-presidências do banco serão distribuídas entre indicados dos partidos PP, Republicanos e União Brasil.

POLÍTICA

Bolsonaro recebe elogios de Zema e título de cidadão mineiro que havia sido engavetado. Homenagem tinha sido concedida em 2019 pelo governador, que omitiu compromisso desta segunda de sua agenda.

AMBIENTE

Salles vira réu por suspeita de liderar organização que desviava madeira. OUTRO LADO: ex-ministro diz que decisão da Justiça é absurda e 'ignora as provas e testemunhos colhidos pela PF'.

CPI DO 8 DE JANEIRO

Presidente da CPI do 8 de janeiro baixa ato que impõe censura a jornalistas. Arthur Maia proíbe imprensa de capturar imagens sem autorização ou divulgar informações classificadas como confidenciais.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Câmara de Porto Alegre revoga 'Dia do Patriota' no 8 de janeiro. Após acordo entre vereadores, lei foi revogada por 31 votos favoráveis e uma abstenção.

AMÉRICA LATINA

Argentina e Brasil negociam usar banco multilateral para garantir US$ 600 mi em exportações. Ministro argentino Sergio Massa veio ao país para se reunir com Lula e Haddad em busca de alternativas para garantir exportações.

RIO DE JANEIRO - ESTADO

Espuma desconhecida faz Cedae cortar por 14 horas fornecimento de água no Rio. Cerca de 11 milhões de pessoas são afetadas; serviço foi restabelecido por volta das 19h30 desta segunda após análise.

BANCO CENTRAL

Uma pessoa recuperou R$ 2,8 milhões no sistema do Banco Central. Maior valor resgatado por uma empresa foi de R$ 3,3 milhões; brasileiros ainda têm R$ 7,2 bilhões para recuperar.

TELEVISÃO

Assim como Faustão, Mussum teve prioridade na fila de transplante de coração. Em 1994, humorista ficou cinco dias internado com miocardiopatia dilatada antes de passar pela cirurgia.

TELEVISÃO

Globo cancela The Voice Brasil após 11 anos; próxima temporada é a última do reality. Emissora informou ao mercado publicitário que o programa não terá continuidade após 2023.

MISS UNIVERSO

Vitórias de brasileiras em concursos de miss aquecem rede de negócios. Setores como vestuário e entretenimento faturam com aumento de visibilidade.

COMIDA

Whey deixa de ser 'coisa de marombado' e invade as barrinhas. Antes restrito às academias, suplemento de proteína está em todo lugar, agora até nas gôndolas de supermercado.