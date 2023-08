SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus foi atravessado na manhã desta terça-feira (29) na avenida Raghed Chohfi, perto do cruzamento com a Jacu Pêssego. As duas vias são importantes corredores da zona leste de São Paulo.

O ônibus articulado da SPTrans bloqueava os dois sentidos da Raghed Chohfi, em São Mateus. Um guincho atua desde às 7h para conseguir remover o veículo. Os pneus foram murchos, o que atrapalha o trabalho. Em nota, a empresa informou que a operação dos ônibus no local está sendo normalizada gradativamente. Pelo menos 14 linhas estão afetadas (veja lista abaixo).

O bloqueio causou congestionamento na região de São Mateus. Já são mais de três quilômetros de congestionamento, segundo monitoramento da CET.

Manifestantes furaram os pneus do ônibus para atrapalhar o reboque. Outros dois ônibus também foram depredados na região, segundo a TV Globo.

O SindMotoristas diz que o motorista tentava sair com o ônibus quando foi abordado por quatro pessoas. Os manifestantes, que são funcionários de uma empresa de ônibus, seriam contrários à negociação salarial feita pelo sindicato e usaram o bloqueio da via como protesto, diz o órgão.

Veja as linhas de ônibus que estão afetadas:

*

253F/10 Term. A. E. Carvalho - Term. São Mateus

3033/10 Guaianases - São Mateus

3054/10 Jd. Palanque - Hosp. Sapopemba

3063/10 Guaianases - Term. São Mateus

3063/41 Guaianases - Term. São Mateus

354M/10 Term. São Miguel - Term. São Mateus

3761/10 3a. Divisão - Metrô Carrão

4011/10 Jd. Limoeiro - Term. São Mateus

4018/10 Metalúrgicos - Term. São Mateus

407H/10 Jd. São Francisco - Metrô Itaquera

407N/10 Term. Cid. Tiradentes - Metrô Penha

4210/10 Term. Cid. Tiradentes - Term. Pq. D. Pedro II

4313/10 Term. Cid. Tiradentes - Term. Pq. D. Pedro II

513C/31 Vl. Califórnia - E.T. Itaquera