BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou o SUS (Sistema Único de Saúde) ao citar o transplante de coração pelo qual passou o apresentador Fausto Silva, o Faustão, no último fim de semana.

"Você viu que o Faustão recebeu o coração? Quem cuida disso é o SUS. Eu desejo ao Faustão que viva mais cem anos com esse coração novo, que seja corintiano. Faustão, se for corintiano, você vai viver mais 100 anos. Quando eu completar 120, você ainda estará jovem, falando de futebol ou de qualquer outra coisa. Espero que Deus te ajude e que você se recupere logo", afirmou o mandatário.

A fala do presidente aconteceu no encerramento de sua transmissão semanal na internet, a Conversas com o Presidente.

Faustão no momento se recupera da cirurgia em uma UTI. De acordo com os médicos, o novo órgão está funcionando como o esperado e o apresentador passa bem.

O procedimento ao qual foi submetido provocou nas redes sociais acusações de que o apresentador teria sido beneficiado na lista de pacientes à espera de um transplante.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), precisou se manifestar e afirmar que o transplante aconteceu "dentro da regra do jogo".

A seleção gerada para esse coração trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Entre os potenciais receptadores, quatro tinham prioridade. Faustão ocupava a segunda posição nesta seleção.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também se manifestou para rebater fake news sobre o tema.

"Um momento como esse serve para a gente conhecer melhor o Sistema Nacional de Transplante, mas infelizmente muita gente que é anti-SUS quer usar esse momento para espalhar fake news, o que é muito grave", diz o ministro no vídeo.

O político ainda afirmou que o país tem o maior sistema nacional e público de transplante do mundo e que, durante seu mandato como ministro da Saúde, em 2012, o Brasil bateu recorde de transplantes no mundo.