RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Governo do Rio de Janeiro embargou nesta terça-feira (29) a empresa apontada como responsável pelo lançamento da espuma que causou a interrupção no fornecimento de água na região metropolitana.

De acordo com o governo, a Burn Indústria e Comércio, do Parque Industrial de Queimados (RJ), foi a responsável pelo despejo do surfactante usado na produção de detergentes. A empresa tem vínculos com a marca Limppano.

A Folha ligou para os números vinculados à Burn, mas ninguém atendeu. A reportagem enviou e-mail para a assessoria da Limppano, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Segundo o vice-governador Thiago Pampolha (União), também secretário de Meio Ambiente, a empresa nem sequer tinha autorização para lançar resíduos no rio Queimados, afluente do Guandu, origem da água que abastece maior parte da região metropolitana. O despejo irregular ocorreu, ainda segundo o governo, por meio de galeria pluvial, construída para escoar água da chuva.

"Não excluímos outras contribuições [de origem de outras empresas]. Mas sem dúvida houve falta de perícia e desconformidade com os parâmetros ambientais pela Burn. Não admitiremos que esse crime fique impune", disse Pampolha.

A Polícia Civil também conduz uma investigação criminal a fim de apontar os responsáveis pelo despejo. Os sócios e diretores da empresa foram intimados a depor.

A espuma provocou a interrupção da produção de água por 14 horas na segunda-feira (28) na Estação de Tratamento de Água do Guandu.

O sistema só voltou a funcionar em plena capacidade às 4h17 desta terça. A normalização do abastecimento em regiões mais altas ou afastadas da estação deve ocorrer somente na quinta (31).

O sistema atende a 80% da capital e da Baixada Fluminense, e mais de 11 milhões de pessoas foram afetadas pelo corte no serviço.

O fornecimento ficou interrompido das 5h às 19h30 de segunda, quando análises laboratoriais indicaram a ausência de risco na qualidade da água.

Além da capital, foram atingidos pelo desabastecimento os municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.