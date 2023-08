SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto do SindMotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo) interrompe a entrada e a saída de ônibus no terminal Parque Dom Pedro 2°, no centro de em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30).

O bloqueio foi montado por volta das 9h40, e não há previsão de reabertura do terminal.

"Atenção, devido a manifestação do sindicato, todas as linhas estão inoperantes", diz mensagem transmitida por alto-falante no terminal.

O SindMotoristas afirma que não fará nenhum bloqueio em ruas no entorno do terminal, que é o maior e mais movimentado de São Paulo, com 52 linhas de ônibus.

A categoria está em campanha salarial e tem feito manifestações desde a semana passada.

Os trabalhadores avaliam a possibilidade de uma greve na próxima semana.

"Vamos nos reunir na quinta-feira [1º] e, se não houver avanço nas negociações salariais, a gente pode entrar em greve na segunda", disse o diretor do SindMotoristas, Nailton Ferreira de Souza.