SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) irá expandir o Expresso Aeroporto, trem que liga a capital paulista ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A partir desta sexta (1º), também será possível embarcar na estação Palmeiras-Barra Funda.

Atualmente, o serviço parte da estação da Luz (onde o embarque será mantido, no sentido do aeroporto), na região central, e segue até a estação Guarulhos-Cecap.

Na volta, no sentido Palmeiras Barra-Funda, o expresso faz uma parada a mais na estação Brás.

Os horários continuam os mesmos, ou seja, o trem parte a cada hora cheia até a meia-noite, a partir das 5h (mas agora a partir da Barra Funda).

Ele deverá fazer todo o percurso em 36 minutos (o trajeto entre a estação da Luz e Guarulhos ocorre em 32 minutos).

O preço da viagem é R$ 4,40, o mesmo das demais linhas da CPTM. O embarque na Barra Funda será na plataforma dez.

Segundo Pedro Moro, presidente da companhia de trens, a expansão deverá atender quem vem do interior e de outros estados e desembarca no terminal de ônibus, além de passageiros da linha 3-vermelha do metrô e das zonas sul e norte da cidade.

"A inauguração foi possível por causa da conclusão das obras na Luz e na própria Barra Funda", diz o executivo, que na manhã desta quinta-feira (31) fará a viagem inaugural até o aeroporto ?oficialmente o primeiro embarque de passageiros será às 5h de sexta.

Na Barra Funda, segunda a CPTM, o contrato de R$ 158 milhões contemplou, entre outros, reforma na estrutura, inclusive na linha. Segundo o executivo, o novo elevador do terminal está maior, para acomodar passageiros com malas de viagens.

Conforme a companhia de trens, estão em andamento serviços de infraestrutura para implantação de uma nova subestação para a ampliação da linha 11-coral, prevista para chegar à Barra Funda em 2024.

Na Luz, as obras orçadas em R$ 9 milhões adequaram o local para permitir que a plataforma atenda todos os carros da composição, facilitando os deslocamentos dos passageiros, que antes precisavam passar por dentro do trem.

Moro afirma não ser possível mensurar quantos passageiros usarão o serviço. "A expectativa é ampliar bastante, mas como é um serviço seletivo, ainda não dá para captar a demanda", afirma.

A linha 13-jade, com média de 20 mil passageiros ao dia até o aeroporto, também faz a ligação entre a capital paulista e o aeroporto de Guarulhos, a partir da estação Engenheiro Goulart, na zona leste. O intervalo entre os trens é de 20 minutos, em dias úteis, e varia de 15 a 35 minutos aos sábados e domingos.

O problema é que atualmente os terminais do aeroporto ficam a cerca de 2,5 km da estação da CPTM, o que obriga os usuários a pegarem um ônibus (gratuito) para completar o deslocamento.

As obras para a utilização de um "people mover", uma espécie de trem para levar as pessoas até os terminais, estão previstas para serem entregues no primeiro semestre do ano que vem.

O Aeromóvel, trem que roda sobre trilhos, é composto de dois carros articulados que pesam 16 toneladas e deverá levar até 200 passageiros por viagem.

Com partida a cada quatro minutos, a estimativa é que transporte até 2.000 pessoas por hora em cada sentido.

Não haverá custo a mais para o usuário, que pagará apenas a passagem do trem que o levará até Guarulhos.