RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas mulheres morreram e uma criança de sete anos ficou ferida durante um tiroteio na tarde desta quinta-feira (31), em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, elas foram atingidas em um confronto entre suspeitos de fazerem parte de milícias.

Uma das vítimas, identificada como Thuany Rocha Batalha, morreu no local. A criança, um menino, e sua mãe foram levados para o Hospital Municipal Pedro 2º, também em Santa Cruz.

A mulher, que ainda não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospital. De acordo com a Secretaria de Saúde, o garoto passa por cirurgia. O estado dele é grave

O tiroteio aconteceu na avenida João 13º, na região conhecida como região Alvorada. De acordo com informações do batalhão da Polícia Militar da área, as três vítimas estavam dentro de um carro quando foram baleadas.

Dentro do mesmo veículo estaria um miliciano, alvo da ofensiva por parte de supostos criminosos de uma milícia rival, ligados aos bonde do Zinho. Ao notar que haveria o ataque, o homem reagiu e atirou contra o grupo, que fugiu.

Ainda não há informação oficial sobre o que aconteceu com o homem. Segundo testemunhas, ele fugiu do local após o atentado.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.