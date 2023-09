Nascimento do compositor, pintor e instrumentista fluminense Heitor dos Prazeres (125 anos) - um dos pioneiros do samba carioca, Heitor compôs seu maior sucesso, "Pierrô Apaixonado", em parceria com Noel Rosa. Nos anos 1920, foi um dos fundadores da escola de samba que mais tarde chamou-se GRES Portela. Em 1943, passou a integrar o elenco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, atuando como ritmista

Nascimento do ex-futebolista, cantor, compositor e empresário espanhol Julio Iglesias (80 anos)

Morte do poeta chileno Pablo Neruda (50 anos)

Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul

Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka pela Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças

Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU

Morte do geógrafo, sociólogo, pensador e ativista do combate à fome pernambucano Josué de Castro (50 anos)

Dia de Iom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com Setembro, Outubro ou Novembro), continuando até ao seguinte pôr do sol