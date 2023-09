SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma explosão destruiu uma empresa metalúrgica na manhã desta segunda-feira (31) em Cabreúva (SP). O acidente aconteceu no bairro Pinhal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi aberto para a ocorrência por volta das 10h40. Ao todo, 12 equipes e helicóptero estão no local.

A corporação ainda coleta mais informações sobre a explosão, mas disse que "provavelmente" há vítimas.

Procurada pelo UOL, a Prefeitura de Cabreúva afirmou que o número extraoficial por enquanto é de ao menos 30 feridos. Não há confirmação de mortos.

As vítimas estão sendo encaminhadas para a Santa Casa de Cabreúva, para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro do Jacaré ou para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, segundo a gestão municipal.

A ocorrência está em andamento e, ainda segundo a Prefeitura, os bombeiros fazem o rescaldo do local da explosão. O motivo do acidente ainda é desconhecido.