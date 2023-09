O governo do Distrito Federal criou um gabinete de mobilização institucional que acompanhará os eventos comemorativos previstos para o 7 de Setembro na capital do país. O decreto que institui a criação do grupo foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF na quinta-feira (31).

O Gabinete de Mobilização Institucional será liderado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e contará com a participação de órgãos e secretarias visando à promoção da ordem pública e social, bem como à coordenação de atividades relativas à data comemorativa do Dia da Independência.

Está prevista também a possibilidade de participação de diversas entidades federais e judiciárias – inclusive das áreas de inteligência e segurança – que poderão ser convocadas para participar do gabinete.

Segundo a governadora em exercício, Celina Leão, o primeiro encontro do grupo está previsto para a próxima segunda-feira (4), às 10h. Ela substitui o governador Ibaneis Rocha, que se encontra em viagem aos Estados Unidos.

Em nota, a governadora explica que o gabinete criado será uma espécie de centro integrado de informações e que já enviou convite para o governo federal, para a participação de todos os órgãos "que acharem importante se fazerem presentes”.

O GDF convidou também o Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, Tribunal Superior Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para participarem do gabinete, que funcionará de hoje (1°) até 10 de setembro.

“Ele funcionará no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), da SSP-DF, e tornará a comunicação e as tomadas de decisões mais rápidas e eficientes, garantindo análises e tempo resposta mais efetivo em caso de necessidade”, informou o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Competirá, aos convidados, atuar na coordenação das atribuições administrativas, bem como adotar as medidas administrativas necessárias para preservar a estabilidade institucional e a proteção dos bens, serviços e instalações.

