A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta sexta-feira (1º), 13 mandados de prisão preventiva contra acusados de participação em organização criminosa especializada na exploração de jogos ilegais, como jogo do bicho e bingos clandestinos. O grupo é investigado por homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo.

A operação Mahyah é um desdobramento da operação Sicário, desencadeada em dezembro do ano passado.

Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. As diligências estão sendo cumpridas, em conjunto com o Ministério Público (MPRJ), em endereços do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Bingos clandestinos

Também auxiliam os policiais na ação a Polícia Militar do Rio e o Ministério Público do Espírito Santo. De acordo com a PF, a organização criminosa se divide em três núcleos subordinados a uma mesma liderança e atua explorando jogos de azar e bingos clandestinos na Ilha do Governador (zona norte do Rio), Niterói, São Gonçalo e no Espírito Santo.

Para garantir o controle de seu território, o grupo recorre a homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de armas de fogo.

Tags:

Espírito Santo | Geral | jogos ilegais | Polícia Federal | Rio de Janeiro