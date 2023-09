SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste sábado (2), as faixas da avenida Santo Amaro no trecho entre a rua Afonso Braz e a avenida Juscelino Kubitschek, na zona sul de São Paulo, serão interditadas. A interrupção do trânsito acontece devido a obras que, segundo a prefeitura, visam a modernização da via.

Serão interditadas as três pistas no sentido centro. Assim, as três pistas sentido bairro vão acomodar o tráfego: a faixa da esquerda fica destinada para veículos no sentido centro; a faixa central fica exclusiva para o transporte coletivo; e a faixa da direita (encostada na calçada) fica liberada para veículos sentido bairro.

Na faixa para ônibus, o sentido bairro acontece das 16h às 22h, e o sentido centro, no restante do tempo. Segundo a prefeitura, durante as interdições não haverá alteração nos itinerários das linhas de ônibus que circulam na Santo Amaro -não há pontos de ônibus no trecho, de 1.200 metros.

A interdição da avenida Santo Amaro acontece após o TCM (Tribunal de Contas do Município) cobrar celeridade nas obras no início de agosto. Na ocasião, o órgão emitiu um alerta à Prefeitura de São Paulo e convocou uma mesa técnica depois de constatar, passado metade do prazo de entrega, as obras tinham avançado menos de 20%.

Com orçamento de R$ 74 milhões, a obra tem o objetivo de tornar a avenida mais moderna, acessível, funcional e segura para a população, ainda de acordo com a gestão municipal.

Entre as mudanças está a ampliação de calçadas, reformas para acessibilidade, enterramento de cabos, reforma do corredor e das paradas de ônibus, nova iluminação com luzes de LED e aperfeiçoamento do sistema de coleta de água e esgoto.

As obras da via tiveram início em julho do ano passado, com prazo previsto de 24 meses, inicialmente. O consórcio estava assinado desde maio de 2016, mas as obras só tiveram início em 2022 após atraso em desapropriações, licenciamento, estudos técnicos, análises urbanísticas e definição de recursos.

Como mostrou reportagem da Folha de S.Paulo publicada em setembro do ano passado, um dos grandes desafios da revitalização da avenida Santo Amaro é devolver vida ao comércio local. A avenida vem acumulando portas fechadas desde meados da década de 1980, quando começou a ser construído um dos principais corredores de ônibus da capital, o que excluiu vagas de estacionamento.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, um dos objetivos da requalificação é incentivar a construção de empreendimentos e de comércios no térreo dos edifícios.

Além do incentivo ao comércio, há o objetivo de tornar a região mais segura. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, em julho deste ano (dados mais recentes) foram registradas 214 cororrências de roubos na região do 11º DP (Santo Amaro). O número é superior às 176 queixas do mesmo mês de 2019, antes da pandemia de Covid-19, quando havia mais movimento e portas abertas na região.