SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PIB avança 0,9% no 2º semestre, ministro de Lula é alvo da PF e tem bens bloqueados pelo STF, Rússia anuncia míssil mais poderoso do mundo e outras notícias para começar este sábado (2).

MERCADO

PIB do 2º trimestre surpreende, e analistas revisam para cima previsões de 2023. Economia cresce 0,9% enquanto analistas projetavam avanço de 0,4% na comparação com o trimestre anterior.

CONGRESSO NACIONAL

PF cita pagamentos a empresa de fachada, e ministro de Lula tem bens bloqueados. Investigação diz que empresário sob suspeita repassou recursos a firma ligada a Juscelino Filho; Barroso manda bloquear R$ 835 mil.

GOVERNO LULA

Lula tem 45% de aprovação e 25% de rejeição na cidade de São Paulo, aponta Datafolha. Número do presidente é superior ao nacional aferido em junho; petista é regular para 33%.

JUSTIÇA

STF forma maioria para sindicatos cobrarem contribuição de não filiados. Ministros, porém, garantem direito de oposição.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio acumula novas derrotas na Assembleia, e deputado da base critica falta de experiência. Governador de SP vem sendo contestado por causa de desarticulação política.

POLÍTICA

Adélio recusa tratamento e vive impasse na prisão 5 anos após facada em Bolsonaro. Defesa pede ida do autor do ataque para hospital psiquiátrico, mas Justiça o mantém em presídio federal.

JUSTIÇA

Brasileiro condenado a pena perpétua escapa da prisão nos EUA. Danilo Cavalcante é acusado de matar a ex-namorada a facadas e também é réu por outro homicídio no Tocantins.

MUNDO

China divulga novo mapa com território ampliado e gera protestos de vizinhos. Tracejado incorpora ilha de Taiwan e áreas contestadas no mar do Sul da China e na fronteira com a Índia.

GUERRA DA UCRÂNIA

Míssil nuclear mais poderoso do mundo entra em serviço, diz Rússia. Especialistas são céticos acerca de emprego do Satã-2, arma que pode alvejar todo o planeta.

UNIÃO EUROPEIA

Fabricante de Ozempic supera gigante do luxo LVMH como empresa mais valiosa da Europa. Companhia dinamarquesa superou a casa dos R$ 2 trilhões.

CELEBRIDADES

Morre Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi, na mesma data do acidente fatal com Lady Di. Empresário bilionário, conhecido como Mou Mou, foi dono da Harrods e sogro da princesa.

AMBIENTE

Duas baleias são encontradas mortas em praias do litoral de SP. Casos aconteceram em Ilha Comprida, no litoral sul do estado; animais estavam em estado avançado de decomposição.

COTIDIANO

Adolescentes de 14 e 17 anos são apreendidos por tentativa de estupro em escola de SP. Vítima também tem 14 anos; Conselho Tutelar foi acionado.

TELEVISÃO

Globo não renova contrato para 2024 e reality No Limite é cancelado após três anos. Emissora não ficou satisfeita com os resultados de audiência e comerciais do reality de sobrevivência comandado por Fernando Fernandes.