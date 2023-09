A Secretaria Municipal de Saúde do Rio Janeiro promove, neste sábado (2), o dia D da Campanha de Multivacinação para atualização das cadernetas de meninas e meninos de zero a 14 anos. Serão disponibilizados, até às 17h, 600 pontos de vacinação, entre unidades de saúde e postos extras, espalhados por toda a cidade, para facilitar o acesso da população. A ação está integrada ao Vacina Rio, uma grande mobilização que engloba iniciativas para estimular a imunização dos cariocas de todas as idades e em todas as regiões da cidade. A campanha vai até 15 de setembro nas 238 salas de vacinação do município.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, “esse é um esforço conjunto para não deixarmos nossas crianças sem proteção. São mais de 12 mil profissionais envolvidos diretamente com a campanha. Nosso objetivo é conferir a caderneta de vacinação de mais de 1 milhão de crianças ao longo desse período. Convocamos todos os pais, que ainda não conferiram a caderneta vacinal, para que verifiquem se seus filhos estão com as vacinas de rotina em dia, e procurem um dos 600 pontos de vacinação distribuídos pela cidade”, avaliou.

Vinte vacinas diferentes disponíveis

A multivacinação tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes, de acordo com o calendário básico preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), aumentando a cobertura vacinal desse público e reduzindo, assim, o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis. São cerca de 20 diferentes vacinas disponíveis e a estimativa é de que mais de 1,1 milhão de crianças e adolescentes estejam elegíveis à atualização da caderneta.

A secretaria recomenda que pais e responsáveis levem aos postos a caderneta de vacinação da criança e do adolescente ou algum outro comprovante da situação vacinal, para avaliação das equipes de saúde. As vacinas disponibilizadas serão BCG, Pentavalente, Pólio inativada (VIP), Pólio atenuada (VOPb), Pneumocócica 10, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice viral, Tetra viral, DTP, HPV e contras Febre Amarela, Hepatite B, Hepatite A, rotavírus, varicela, influenza e covid-19 (bivalente), entre outras.

Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização poderão ser aplicadas simultaneamente.

