SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus que presta serviço para o festival de música The Town pegou fogo na tarde deste sábado (2), no meio da avenida 23 de Maio, na altura do parque Ibirapuera. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido.

Segundo a assessoria de imprensa do evento, o veículo apresentou um "aquecimento que resultou no incêndio". Os passageiros foram embarcados em um outro ônibus.

O coletivo fazia parte da frota do"The Town Express, um serviço de ônibus expresso oferecido pela organização para a locomoção até o evento. O preço do transporte varia de R$ 10 a R$ 40, dependendo do ponto de saída.

Nas redes sociais, pessoas que estavam no ônibus reclamaram do serviço. "E aí, @thetownfestival, que expresso é esse?", escreveu uma das passageiras.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 17 horas. "O motivo do incêndio ainda será investigado, mas a princípio a causa foi uma pane elétrica", disse a corporação.

A imagem pode ser vista neste perfil do Twitter: https://twitter.com/bibimialich/status/1698070611426205808