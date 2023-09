CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, 56 anos, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça na madrugada deste domingo (3) em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro.

A informação foi publicada no X, o antigo Twitter, pelo vocalista Roger Moreira, companheiro de Mingau na banda Ultraje a Rigor, momentos após acontecimento.

Na rede social, Roger Publicou: "Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avise."

Momentos depois, fez nova publicação. "Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer", diz o post.

Postagens no X sugerem que o baixista teria sido vítima de um assalto no bairro Ilha das Cobras. As mesmas publicações mostram um veículo com marca de balas.