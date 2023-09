SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Musk se reuniu com governo após 8/1, ação da PF fragiliza ministro, a estreia do The Town e outras notícias do dia para começar este domingo (3).

TWITTER

Musk se reuniu com governo após 8/1, criticou Moraes e jamais removeu post golpista. Conversa com Twitter estava marcada para 12 de janeiro; meia hora antes, executivo avisou: 'Elon vai participar'.

GOVERNO LULA

Ação da PF fragiliza ministro no governo Lula, mas pasta deve seguir com União Brasil. Segundo aliados, situação de Juscelino é delicada, mas ainda não há previsão de demissão e menos ainda de tirar Comunicações do partido.

AEROPORTOS

Políticos pressionam e devem conseguir manter voos de Brasília para Santos Dumont. Rota será única exceção à restrição a ser aplicada ao aeroporto doméstico do Rio a partir de janeiro.

POLÍTICA

Bolsonaro discursa no PL após silêncio na PF e exalta mulher na política ao lado de Michelle. Ex-presidente evita tema das joias; ex-primeira-dama diz que ficou forte 'graças às pedradas'.

THE TOWN

Chuva não desanima público do The Town, que segue mesmo com raios e trovões. Tempo começou a mudar pouco antes de a rapper americana Iggy Azalea entrar no Skyline, palco principal do festival.

GUERRA DA UCRÂNIA

Otan faz exercício militar inédito contra a Rússia no mar Báltico. Ação ocorre em meio à tensão entre Polônia e Belarus; comandante fala em provar capacidade de ataque.

MERCADO

Leilão da fábrica da Pan tem apenas um lance, por um caminhão e um carro. Liquidação de bens da empresa do ABC paulista entrou na 2ª fase, pois não teve lances na 1ª.

DATAFOLHA

Ações da prefeitura sobre moradores de rua são péssimas para 73% dos paulistanos. Proporção chega a 81% entre quem vota em Boulos, e cai para 63% entre apoiadores de Nunes.

FUTEBOL FEMININO

Jogadoras da liga espanhola feminina anunciam greve por equiparação salarial. Primeiro-ministro espanhol afirma que jogadoras deram uma lição ao mundo.

CELEBRIDADES

Kayky Brito é atropelado no Rio de Janeiro e internado em estado grave. Ator estava na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca, e foi levado para um hospital no Leblon, na zona sul.

FILMES

'Maestro' é bem mais do que a polêmica da prótese no nariz de Bradley Cooper. Exibido no Festival de Veneza, filme biográfico sobre Leonard Bernstein faz a atriz Carey Mulligan brilhar como nunca antes.

CELEBRIDADES

Tom Brady desembarca em São Paulo e é presenteado com escultura avaliada em mais de R$ 100 mil. Esportista recebeu peça que relembra momento de sua carreira.

MERCADO

Morre Eduardo Sanovicz, ex-presidente da Abear e da Embratur, aos 63 anos. Executivo foi uma das principais lideranças da aviação comercial brasileira e do turismo.

APPLE

IA não vai mudar nossas vidas, diz cofundador da Apple. Para Steve Wozniak, inteligência artificial não se assemelha à inteligência humana de forma alguma.

MERCADO

Balneário Camboriú gera onda imobiliária no litoral de Santa Catarina. Cidades como Porto Belo e Itapema constroem edifícios em profusão, e empresa vende 260 terrenos em apenas um dia.