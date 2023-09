RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na tarde deste domingo (3), sob suspeita de envolvimento no ataque a tiros que atingiu o músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor. O baixista de 56 anos foi baleado na cabeça na noite de sábado (2) enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, na cidade da Costa Verde fluminense.

A prisão aconteceu em uma casa no mesmo bairro. Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram até o suspeito através da colaboração de testemunhas e de informações do setor de inteligência da delegacia da área.

O suspeito não teve o nome divulgado. A ocorrência ainda está em andamento, e a corporação não informou se o detido já tem um advogado.

Segundo delegado que investiga o caso, a Ilha das Cobras é um bairro dominado pelo tráfico e o local do crime é conhecido por seu um ponto de compra e venda de drogas.

Segundo depoimento do amigo de Mingau que estava com ele na hora em que foi baleado, os dois foram à praça do Ovo, no bairro, para fazerem um lanche.

Uma das linhas de investigação é de que traficantes da região teriam atirado contra o carro do músico, um Ford Ranger. O veículo foi apreendido e passará por perícia.

Antes de ser baleado, o baixista sacou dinheiro em um banco de Paraty, que fica no centro da cidade, na parte turística. De lá, partiu para Ilha das Cobras.

Outra suspeita da Polícia Civil é de que o músico tenha ido comprar drogas. Inicialmente, o amigo que estava com Mingau afirmou isso à Polícia Militar. No entanto, ele mudou a versão em depoimento à delegacia e disse que foram jantar.

Mingau é baixista da banda paulista Ultraje a Rigor desde 1999 e mora em Paraty. Após ser baleado, o músico foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda. Ele foi transferido para São Paulo no início desta tarde.