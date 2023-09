SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Cabreúva corrigiu informação divulgada anteriormente e confirmou a morte de três pessoas no acidente provocado pela explosão de uma caldeira em uma metalúrgica da cidade, na última sexta (1º). Inicialmente o município afirmou que seriam quatro mortos.

Até o momento, duas vítimas tiveram identidade divulgada: o sergipano Fernando Nascimento dos Santos, 25, e o piauiense Azarias Barbosa do Nascimento, 46. Ambos eram funcionários da fábrica, que ficou completamente destruída depois do acidente.

No momento da explosão havia 41 pessoas na empresa, e 30 precisaram de atendimento médico de urgência. Os pacientes mais graves foram transferidos para hospitais da região e da capital. Oito continuam internados.

Segundo a prefeitura, a metalúrgica Tex Tarugos para Extrusão Ltda não tinha alvará de funcionamento. A empresa foi procurada para se manifestar sobre o episódio, mas não retornou aos contatos da reportagem.

A metalúrgica havia sido notificada recentemente pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), que recebeu denúncias de descumprimento a cinco normas de segurança e solicitou esclarecimentos. Em fiscalização após o acidente, o órgão observou inadequação nas instalações elétricas e falta de equipamentos de proteção contra incêndio.

O MTE também verificou que não havia sinalização de segurança no local. Além disso, máquinas e equipamentos antigos não tinham registro de manutenção. As irregularidades podem levar a multa superior a R$ 120 mil, estima o chefe de fiscalização regional do MTE, Ubiratan Vieira.

A metalúrgica também não tinha licença ambiental e foi multada duas vezes pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil, em inquérito instaurado pelo 1º DP de Cabreúva. Os laudos periciais estão em andamento.

Uma força-tarefa do MTE deve dar continuidade ao trabalho de fiscalização trabalhista nesta segunda-feira (4), com a participação de agentes de Sorocaba e da capital.

Segundo relatos de vizinhos, com a força da explosão, janelas em residências próximas se quebraram, e outros galpões no entorno da fábrica foram atingidos por rochas e peças metálicas.