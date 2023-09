RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 7 anos foi resgatado por volta das 6h deste domingo (3) de um poço de cerca de nove metros de profundidade na cidade de Castanhal (PA), após ficar 18 horas desaparecido.

O menino havia sumido ao meio-dia deste sábado (2), quando foi procurar por seu cachorro, chamado "Pulguento", no bairro Portelinha.

Uma hora após ele ter saído de casa, os pais estranharam e começaram as buscas pela criança.

O desaparecimento mobilizou os moradores da região, que compartilharam a foto de Felipe nos grupos de WhatsApp da região.

No início da manhã deste domingo, uma vizinha alertou sobre o poço, que fica num terreno baldio próximo da casa do garoto.

Chegando lá, familiares e amigos ouviram a criança pedindo socorro e, com o auxílio de uma corda, conseguiram resgatá-lo.

Felipe estava no poço com dois cachorros, "Pulguento" e um outro que foi com ele na busca e também acabou caindo.

Todos foram resgatados apenas com ferimentos leves por causa das quedas.