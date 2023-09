RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quase um ano após ser resgatado de um acidente de avião na Amazônia, o piloto Otávio Munhoz, 38, morreu depois de uma segunda queda em Roraima.

De acordo com informações da Polícia Civil, a família do piloto comunicou o acidente aéreo na segunda-feira (28). Após seis dias de buscas, o corpo foi localizado no sábado (2). Ele foi enviado para Londrina (PR), onde foi sepultado neste domingo (3).

Munhoz havia sofrido um acidente aéreo na mesma região em setembro do ano passado. Ele ficou 13 dias na mata até ser localizado e resgatado.

Na ocasião, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que a aeronave havia decolado de local desconhecido e os destroços foram encontrados com sinais de incêndio intencional. A região é uma rota usada por garimpeiros ilegais que acessam a Terra Indígena Yanomami.

O Cenipa afirmou que não foi comunicado sobre esse novo acidente com o piloto.