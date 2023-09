SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana do feriado de 7 de Setembro será marcada por uma gangorra de temperatura em São Paulo.

O sol desta segunda-feira (4) pode dar falsas esperanças de uma sequência de dias quentes, mas a previsão é de chuva e queda de temperatura na terça (5) e quarta (6) -a partir de quinta (7), os termômetros devem voltar a subir.

A queda de temperatura deve acontecer devido a um ciclone na região Sul. De acordo com o Climatempo, São Paulo registra dia de sol e possibilidade de chuva isolada na segunda-feira (4), com os relógios batendo no máximo 34ºC.

Já a terça-feira (5) deve ser nublada, com máxima de 24ºC e mínima de 15ºC. A expectativa é de um dia nublado com chuva a partir do fim da manhã, que deve seguir durante a tarde e a noite.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), há potencial para chuva em forma de pancadas moderadas a fortes, além da formação de alagamentos entre a madrugada e o período da manhã.

Na quarta, a temperatura segue em queda e a expectativa é que o estado registre máxima de 18ºC e mínima de 14ºC. Ainda de acordo com o CGE, há uma previsão de entrada de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista. Por isso, o dia será nublado com chance de garoa ocasional.

A boa notícia é que no feriado a temperatura volta a subir e, na quinta-feira, o dia será de sol com nuvens e a temperatura varia entre 24ºC e 15ºC. E, na sexta-feira (8), deve chover pouco e o dia é de sol com algumas nuvens e temperatura variando entre 28ºC e 16ºC.

Temporais e ventania no Sul

De acordo com informações do Climatempo (Instituto de Meteorologia), o ciclone extratropical no Sul fez com a semana iniciasse com muita chuva, principalmente no sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul.

A expectativa é de muita chuva devido a formação do ciclone. Porto Alegre está em estado de alerta para temporais, com temperaturas mais baixas e acumulados que podem chegar aos 100 milímetros na segunda-feira (4).