PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A formação de mais um ciclone extratropical sobre o litoral sul provoca chuva forte desde o final de semana no Rio Grande do Sul, onde já causou duas mortes nesta segunda (4).

Nesta terça (5), o fenômeno deve ser sentido na região Sudeste do Brasil, conforme se movimentar pelo oceano Atlântico. A previsão é que São Paulo tenha pancadas de chuva e rajadas de vento que devem persistir até a sexta (8), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As regiões mais afetadas até o momento são o norte e o nordeste do Rio Grande do Sul, em alerta vermelho para tempestades até as 18h desta segunda, segundo o Inmet. Isso significa que tais regiões estão sujeitas a "grande perigo", com chuva de 50 mm a 100 mm por dia, rajadas de vento intensas (de 60 e 100 km/h) e queda de granizo. Há também risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O restante da região Sul, assim como parte de Mato Grosso do Sul, estão em alerta laranja ("perigo"). São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, por ora, estão em alerta amarelo ("perigo potencial").

Em Porto Alegre chove forte desde domingo (3). Até quarta-feira (6) a capital gaúcha deve também ultrapassar o volume de chuvas previsto para setembro.

MORTES

No RS, a primeira morte foi registrada em Mato Castelhano, município com 2.553 pessoas que fica na região norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rio Piraçuce transbordou e arrastou um veículo na área rural do município, por volta das 5h desta segunda-feira. Uma das pessoas conseguiu fugir da correnteza, mas outra foi encontrada sem vida no rio.

A segunda morte ocorreu por volta das 9h em Passo Fundo, no bairro Entre Rios, que está alagado. A vítima teria sido atingida por uma descarga elétrica e chegou a ser socorrida e hospitalizada, mas não resistiu. A Defesa Civil do RS ainda não divulgou informações sobre as vítimas.

Passo Fundo, que fica na região nordeste, é um dos municípios mais afetados pela chuva. Desde sexta-feira (1º) choveu 291,6 mm na cidade, volume bem maior do que o esperado para o mês (165 mm).

RODOVIAS

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta segunda havia ao menos quatro incidentes em razão das chuvas em rodovias federais no RS.

A BR 470 está bloqueada por queda de barreira, no trecho entre Lagoa Vermelha e André da Rocha. Na BR 285, em Carazinho, um deslizamento de terra atingiu o acostamento; e em Caseiros há água sobre a pista.

Na BR-116, houve queda de uma árvore entre Vacaria e Campestre da Serra, e o trânsito está em meia pista.