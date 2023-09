SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu nesta segunda-feira (4) em Jupiá, em Santa Catarina, após uma árvore cair sobre o veículo dele durante uma tempestade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência e, ao chegar no local, se deparou com a árvore sobre a via e o carro, com o motorista já morto, disse a corporação.

A Polícia Científica foi até o local e teve de cortar a árvore para tirar o corpo do rapaz de dentro do veículo. Após isso, ele foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

Ele estava sozinho dentro do carro no momento do acidente, informou o Corpo de Bombeiros.

O QUE FAZER DURANTE TEMPESTADES

O Inmet orienta que a população das áreas afetadas por tempestades desligue aparelhos elétricos, observe alteração nas encostas, permaneça em local abrigado, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos em caso de inundação e, por fim, busque mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Desde sábado (2), uma frente fria vinda do Uruguai tem levado fortes chuvas ao Sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

A frente fria associada ao ciclone extratropical deve repetir as pancadas de chuva no Estado gaúcho ao longo da segunda-feira. Além de São Paulo, os ventos fortes de até 100 km/h serão sentidos em Mato Grosso do Sul.

A capital paulista também vai sentir os efeitos desses fenômenos e a previsão é de que a semana comece com calor de até 32ºC na região metropolitana, com as taxas de umidade do ar variando entre 31% e 90%.

A partir da terça-feira (5) a chuva começa a cair em São Paulo, onde a temperatura deve variar dos 15ºC aos 20ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, há "risco elevado" até o fim da quarta-feira, quando volta a fazer calor na capital.