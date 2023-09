SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Danilo Cavalcante, brasileiro que escapou de uma prisão nos Estados Unidos, foi visto dentro da casa de um morador do condado de Chester, de onde levou comida e pode ter levado uma faca. A informação foi dada pelo próprio morador ao canal norte-americano ABC News.

Mais de 100 dicas sobre o paradeiro do foragido foram dadas à polícia desde a fuga na quinta-feira (31).

Uma das dicas foi a de um morador do mesmo condado onde fica a prisão da qual Danilo fugiu. Ele contou que viu Danilo na noite da sexta, um dia após a fuga.

"Eu o vi saindo da cozinha, passando pela sala, abrindo a porta e indo embora. Ele estava com uma camisa branca e tinha uma sacola. Peras, maçãs, e ervilhas foram levadas. A gente também tem um monte de facas para cortar carne e ele pode ter levado uma delas", disse Ryan Drummond, ao canal ABC News.

Danilo foi visto pelo menos quatro vezes por autoridades, informou a polícia da Pensilvânia em coletiva de imprensa.

Uma delas foi no domingo, quando ele chegou a ser perseguido por um policial, mas fugiu.

Os pontos "confiáveis" nos quais ele foi avistado fizeram a polícia traçar um mapa de buscas.

As buscas se concentram na região de Pocopson Township. Moradores foram orientados a permanecer dentro de casa e trancar seus carros na região por caisa da periculosidade do brasileiro.

"Ele ainda é considerado um indivíduo extremamente perigoso. Há evidências que apontam que ele continua nessa vizinhança. Não acreditamos que ele ultrapassou os três quilômetros de distância da prisão", disse Deb Ryan, promotora do condado de Chester.

ENTENDA O CASO

Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no último dia 22 por matar a ex-namorada Deborah, na época com 34 anos, a facadas. Os dois são brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia.

O assassinato ocorreu em abril de 2021. Segundo a promotoria, Danilo esfaqueou a mulher até a morte na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento do casal.

Após o crime, Cavalcante fugiu para o estado da Virgínia, mas foi preso pela polícia local menos de duas horas após o assassinato.

Sarah Brandão, irmã de Deborah, contou ao UOL em 2021 sobre a dinâmica do que ocorreu: "Foi enquanto ela pegava as compras do supermercado no carro dela, com as crianças. Ele pegou ela pelo cabelo e a golpeou no tórax, deixando as crianças verem tudo".

O brasileiro escapou da prisão do condado de Chester na manhã de quinta-feira (31). Ele foi classificado como um homem extremamente perigoso.

