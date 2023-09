SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A loteria mais famosa do país, que costuma pagar maiores prêmios, é a Mega-Sena, mas, nesta semana do feriado da Independência do Brasil, os apostadores têm a chance de embolsar uma bolada em outra loteria, o concurso 2900 da Lotofácil da Independência, que tem prêmio total estimado em R$ 200 milhões.

O sorteio será realizado pela Caixa Econômica Federal no sábado (9), às 20h, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelo canal da Caixa no YouTube. Os apostadores têm até as 18h do sábado para realizar suas apostas.

Como ocorre tradicionalmente nos concursos especiais das loterias Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, de 15 números, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números. E assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 1,36 milhão em rendimentos já no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o ganhador poderá adquirir 80 apartamentos de alto padrão no valor de R$ 2,5 milhões cada.

Na edição do ano passado (concurso 2610), 79 apostas acertaram as 15 dezenas do prêmio principal e cada uma levou R$ 2.248.149,10.

COMO APOSTAR

O apostador deve marcar entre 15 e 20 números, entre os 25 disponíveis no volante; ou deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha no caixa das agências lotéricas.

Uma aposta simples, de 15 números, custa R$ 3. São premiados os jogos que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no aplicativo Loterias CAIXA e no portal Loterias Caixa, onde é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas, bem como outros combos com outras modalidades além do concurso especial.

Outra possibilidade é o bolão, que têm preço mínimo de R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.