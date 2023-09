Já classificados para a Série C do Campeoanato Brasileiro de 2024, Ferroviária-SP e Athletic Club-MG começam a disputar na noite desta quarta-feira (6) uma vaga na final da Série D deste ano. O primeiro embate das semifinais, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), será transmitido ao vivo na TV Brasil.

A Locomotiva chega à semifinal com invencibilidade de sete jogos (quatro vitórias e três empates). Além disso, a equipe comandada pelo técnico Alexandre Lopes tem uma defesa fechada, vazada apenas uma vez nos últimos quatro jogos. O time tem no elenco o atacante Pilar, artilheiro desta edição da Série D, com seis gols. No último domingo (3), a equipe de Araraquara se classificou ao vencer o Maranhão nos pênaltis (3 a 0), após o segundo empate seguido no tempo normal. No jogo desta noite, o técnico Lopes não poderá contar com o atacante Vítor Barreto, suspenso com o terceiro amarelo, e nem com o zagueiro Maílson, que se recupera de lesão..

O Athletic Club, agremiação de São João Del Rei), conseguiu o acesso à Série C de 2024 e a classificação à semi no último sábado (2), ao derrotar o Bahia de Feira, por 2 a 0, no placar agregado. Em sua primeira participação na Série D, o clube fundado há 114 anos se destacou desde a fase de grupos: avançou à segunda fase na liderança da chave 6. Depois, na segunda fase (jogos de ida e volta) superou o Brasiliense-DF e, na sequência, o Camboriú-SC (oitavas).

A equipe mineira não terá o técnico Cícero Júnior à beira do campo esta noite: ele foi expulso por reclamação na partida de sábado (2). Também segue indefinida a escalação do volante Vinícius Silva e do atacante Brandão, ambos em recuperação de dores musculares.

A partida de volta das semifinais será no próximo domingo está marcada para o domingo (10), às 15h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

