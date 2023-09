SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um reservatório se rompeu na madrugada desta quarta-feira (6) no bairro de Monte Cristo, em Florianópolis. Imagens do Corpo de Bombeiros mostram carros arrastados e destroços nas ruas. Não houve registro de mortes.

Cerca de 2 mil metros cúbicos de água inundaram as ruas às 2h. O reservatório, que é da Casan, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, está localizado na Rua Luís Carlos Prestes.

Duas pessoas foram atendidas com ferimentos sem gravidade. Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e não encontraram mais vítimas.

Imagens mostram carros arrastados, estruturas de madeira e aço, pedras e outros destroços nas ruas.

"Tem bastante dano estrutural no caminho de descida da água", afirmou o comandante Araújo Gomes, secretário municipal de Segurança do município, em um vídeo publicado já à luz do dia no local.

Famílias foram evacuadas e direcionadas a um galpão do 22° Batalhão de Polícia Militar enquanto a varredura era realizada na região.

A Prefeitura de Florianópolis vai instaurar um inquérito para apurar as causas do rompimento, informou o prefeito da capital catarinense, Topázio Neto (PSD).

A Casan afirmou que "não haverá descontinuidade no abastecimento na região". A companhia diz que tem equipes na região, junto aos Bombeiros, PM e Defesa Civil, "para prestar assistência às familias e avaliar danos materiais", e que atua no cadastramento de moradores "para as devidas avaliações e indenizações".

"Em conjunto com seus engenheiros e Defesa Civil, a CASAN vai também avaliar as residências em que será possível o morador retornar. No caso de prejuízo que traga insegurança para as famílias, estas serão abrigadas em hotéis ou outros locais, até que possam retornar ao seu imóvel", informou nota da Casan após rompimento de reservatório.