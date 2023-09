SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo começou a implantar um novo tipo de semáforo no centro expandido da cidade. Para os próximos três anos, a meta é instalar os equipamentos em 2.586 cruzamentos por meio da PPP (Parceria Público-Privada) da Iluminação Pública.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) diz que os equipamentos são capazes de adequar a frequência de sinais vermelhos e amarelos de acordo com o fluxo de veículos em tempo real. Isso ocorre por meio da coleta de dados do trânsito.

"A ação respeita os tempos de segurança aos motoristas, aos pedestres, com sincronia com os demais semáforos da via", diz a agência SP Regula, que administra as concessões municipais. Essa sincronia é feita por meio de uma comunicação em rede. Os semáforos são conectados entre si e a uma central com fibra ótica.

Essa adaptação do tempo de fechamento e abertura ao tráfego pode ser programada e ajustada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), segundo a prefeitura. Técnicos da companhia podem ajustar os tempos máximos e mínimos de fechamento e abertura dos equipamentos, e o restante é feito pelo sistema tecnológico.

A gestão municipal diz também que os novos faróis devem reduzir o tempo em que eles ficam quebrados, em amarelo intermitente. Isso ocorreria por causa de uma comunicação mais veloz em caso de problema técnico. A agência diz que o novo semáforo permitirá "redução das falhas, possibilitada pela recepção de informações em tempo real sobre o status dos equipamentos".

Um total de 25 semáforos desse novo tipo em operação na cidade. Eles são identificados com faixas amarelas ao redor da caixa de luzes. Os equipamentos ainda estão em fase de testes, segundo a SP Regula.

Atualmente há 16 semáforos instalados entre a avenida Doutor Arnaldo e a rua Cardeal Arcoverde, na zona oeste. Outros 19 estão na avenida Presidente Juscelino Kubitschek e arredores, na zona sul.

A prefeitura pretende instalar esses novos semáforos em ao menos 270 cruzamentos até o fim do ano.

A modernização e manutenção da rede de semáforos foi incluída na PPP da iluminação por meio de um aditivo de quase R$ 1,8 bilhão no contrato. Feito sem licitação, o contrato que envolve os semáforos com a empresa Iluminação Paulistana S/A valerá pelos próximos 16 anos.