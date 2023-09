SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mulher e duas enteadas do indigenista Sydney Possuelo, ex-presidente da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), morreram em um acidente na rodovia BR-20, em Goiás, nesta terça-feira (5). O carro em que elas estavam bateu de frente contra um caminhão que vinha na direção oposta, levando uma carga de algodão.

Rosita Mascarenhas Watkins, 64, e as filhas Karla Mascarenhas Watkins, 47, e Michelle Mascarenhas Watkins, 43, morreram no local do acidente.

O neto de Rosita, um menino de dez anos, estava no banco traseiro do carro no momento da batida e não sofreu lesões aparentes, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele foi levado até a cidade de Formosa, a poucos quilômetros de distância, para receber atendimento médico.

O motorista da carreta, que tem 34 anos, não se feriu. Aos bombeiros, ele disse que seguia em direção à cidade de Formosa no momento do acidente, enquanto o veículo de passeio seguia rumo à Bahia.

Há sete anos Rosita era companheira de Possuelo, um dos principais sertanistas do país ?de 1991 a 1993, período em que presidiu a Funai, participou da demarcação de mais de 160 terras indígenas.

Nesta quarta (6), a Funai publicou uma nota de pesar e solidariedade aos familiares das vítimas. "A Funai lamenta profundamente a perda e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas diante dessa tragédia", diz nota publicada pelo órgão.

A presidente da fundação, Joenia Wapichana, também se manifestou. "Rosita era amiga de todos. Recebeu a gente na casa dela com amigos. Tinha a consideração de me ligar perguntando se eu estava bem, e dizia que podia contar com eles. Sempre foi muito atenciosa e solidária", disse Joenia, que esteve com Rosita pela última vez em 28 de julho, durante um evento convocado pelo cacique Raoni Metuktire na aldeia Piaraçu, em Mato Grosso.