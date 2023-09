SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Latam reinaugurou no último dia 1º de setembro os voos entre Brasil e Melbourne, na Austrália, a rota mais longa da companhia. Suspensa desde abril de 2020 por causa da pandemia de Covid-19, a operação deve receber 10 mil passageiros por ano.

Com a retomada dos voos, o Brasil passa a fazer parte da rota entre Santiago e Melbourne, que funciona com três voos por semana percorrendo 11 mil quilômetros de distância em um Boeing 787-9.

Às segundas, quartas e sextas-feiras, os voos com 300 passageiros saem de Santiago, no Chile, às 0h55, chegando em Melbourne no dia seguinte, às 5h30. Já na volta, com saída da Austrália, os passageiros decolam às 12h25 (hora local), chegando em Santiago 11h20 do mesmo dia.

É a segunda rota da empresa entre América Latina e o país da Oceania. A Latam já operava voos entre Santiago, Auckland e Sydney.

A área, que inaugurou rotas entre Brasília e Lima em 2023, ainda prepara uma rota entre Belo Horizonte e Santiago.