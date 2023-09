Para celebrar um ano de reabertura, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, preparou uma programação cultural gratuita para o feriado de 7 de setembro na capital paulista.

Chamada de Museu do Ipiranga em Festa, a programação tem as exposições Uma História do Brasil, Para Entender o Museu e Passados Imaginados. Para essa visita, os ingressos serão distribuídos no local, por ordem de chegada, a partir das 9h.

Segundo o museu, a visitação em percurso vai promover reflexões sobre a história nacional e possibilitar uma mediação do quadro Independência ou Morte!, de Pedro Américo. Essas visitas vão contar com recursos de audiodescrição.

Na escadaria da esplanada, na área externa do museu, haverá uma apresentação do Coral da USP (CORALUSP) a partir das 10h. Essa apresentação abrirá as atividades que vão ser oferecidas nos terraços laterais do jardim francês, onde ocorrerão jogos e vivências educativas.

Também estão programados roteiros de visitação ao parque da Independência e oficinas de desenho, bordado, broches, móbiles e bonecas de papel, além de contações de histórias afro-brasileiras e indígenas. O público também poderá experimentar malabarismos com claves, bolinhas e bambolês.

No encerramento do evento, às 16h, haverá uma intervenção do povo originário Pankararu de Real Parque. Eles vão apresentar o Toré, uma dança ritualística aos encantados, entidades que protegem o grupo.

>> A programação completa pode ser consultada no site do museu

Tags:

Geral | Museu do Ipiranga