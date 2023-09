SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula consolida reforma ministerial, processo contra Boeing envolve governo federal, descriminalização do aborto no México e outras notícias para começar esta quinta-feira (7).

GOVERNO LULA

Lula demite Ana Moser e acomoda centrão após 2 meses de negociação com ex-aliados de Bolsonaro. PP e Republicanos assumem pastas, e Márcio França deixa Portos e Aeroportos para ocupar novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas.

GOVERNO LULA

Lula tenta celebrar pacificação com militares no 7 de Setembro sob boicote de bolsonaristas. Presidente busca imprimir marca de união após data ter sido capturada politicamente por Bolsonaro.

LAVA JATO

Toffoli usa decisão para afagar Lula e declara provas da Odebrecht imprestáveis. Ministro decide em ação cuja advogada de Lula é Valeska Zanin Martins, esposa de Cristiano Zanin.

STJ

Lula indica para STJ apadrinhados de Rodrigo Pacheco e Camilo Santana. Presidente escolheu para corte os desembargadores Afrânio Vilela e Teodoro Santos.

INDÚSTRIA

Processo contra Boeing avança e envolve governo Lula. Ação quer barrar contratação de engenheiros da Embraer e de outras empresas; gigante americana defende investimento no Brasil.

MERCADO

Nestlé está próxima de fechar compra da Kopenhagen. Atualmente, a marca de chocolate é controlada pela gestora americana Advent.

COTIDIANO

Suprema Corte do México descriminaliza aborto em todo o país. Tribunal considerou inconstitucional trecho do Código Penal que penaliza procedimento há quase cem anos.

FEMINICÍDIO

Brasileiro escalou parede e fugiu pelo telhado de prisão nos EUA. Imagens foram divulgadas pelo diretor do presídio nesta quarta (6); é o sétimo dia de buscas por condenado por matar a ex na Pensilvânia.

CHUVA

Enchente devasta cidade de Roca Sales (RS) e deixa população atônita. Governo confirmou 37 mortos pelas chuvas no estado, 9 deles neste município do Vale do Taquari.

COTIDIANO

São Paulo tem pontos com prática de sexo ao ar livre. Ruas, praças e parques abrigam performances ao cair da noite.

TELEVISÃO

Marcius Melhem passa a ser investigado por violência psicológica a acusadoras. OUTRO LADO: Ator afirma que trâmite é tentativa de calar sua defesa e que foram denunciantes que levaram caso a público.

CELEBRIDADES

Funcionário de quiosque nega carro em alta velocidade e diz que ator Kayky Brito bebeu vodca. Depoimento foi prestado na 16° DP do Rio de Janeiro nesta quarta (6) que investiga acidente.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

ABC dos suplementos esportivos: Quais existem e quais devo usar no treino? Especialistas alertam sobre a importância de usá-los com acompanhamento profissional.