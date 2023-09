SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriadão de 7 de Setembro começará com sol e tempo seco para quem escolher curtir as praias do litoral paulista. No entanto, esse cenário vai mudar a partir de sábado (9), quando chegará uma nova frente fria à região.

De acordo com o monitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Defesa Civil do estado, a região da Baixada Santista terá os dias mais secos e sem condições chuva nestas quinta (7) e sexta-feira (8). Isso ocorre porque não há mais influência do ciclone extratropical que arrasou a região Sul do país nos últimos dias, provocando ao menos 38 mortes.

A quinta deve ter temperaturas variando entre 17ºC de manhã e 24ºC à tarde, ainda com algumas nuvens. A sexta, porém, terá sol o dia inteiro, com a máxima chegando aos 29ºC.

No sábado, já sob a influência da nova frente fria, a previsão é que haja pancadas de chuva generalizadas, seguidas por raios e vento, principalmente à tarde e à noite. O CGE, no entanto, não prevê um volume muito grande de precipitação.

"Mesmo com um cenário mais ameno, recomenda-se atenção em áreas vulneráveis, pois não são descartados momentos de temporais, por isso, em caso de chuva intensa, a atenção deve ser redobrada a qualquer sinal de perigo", alerta o CGE.

"As pessoas que moram em área de risco devem observar os sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. Diante desses sinais, orienta-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199."

Apesar da chuva, o sábado será o dia mais quente no litoral, com mínima de 20ºC e máxima chegando aos 30ºC.

No domingo (10), devido ao mau tempo do dia anterior, a previsão é que a máxima não supere os 23ºC, com sol entre as nuvens, mas com possibilidade de chuva a qualquer hora. No litoral norte, no entanto, o dia tende a ser mais chuvoso.

O CGE ainda alerta para rajadas de vento mais fortes na orla da praia, o que deve provocar uma agitação mais intensa do mar. Por isso, os banhistas e praticantes de esportes aquáticos, como surfe, windsurfe e kitesurfe, devem evitar entrar em alto mar se a água estiver nessas condições.