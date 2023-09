SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Governo Federal reconheceu nesta quinta-feira (7), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o estado de calamidade pública em 79 municípios castigados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

A portaria foi publicada nesta quinta e já está em vigor. O documento é assinado pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros. Nesta quarta-feira (6), o governo do estado publicou um decreto com a lista dos municípios afetados.

Com o reconhecimento, os municípios já podem solicitar repasses para atendimento à população, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de moradias e infraestruturas destruídas pelo desastre.

Esta já é considerada a maior tragédia natural no Rio Grande do Sul das últimas décadas. Segundo dados confirmados pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (7), 39 pessoas morreram em decorrência das chuvas.

A maioria das vítimas é de cidades do Vale do Taquari. Muçum (14 mortes), Roca Sales (9), Lajeado (3), Estrela (2), Cruzeiro do Sul (3) e Encantado (1). As demais mortes confirmadas até o momento ocorreram em Ibiraiaras (2), Mato Castelhano (1), Santa Tereza (1) e Passo Fundo (1).

Jair Maffi, coordenador da Defesa Civil de Passo Fundo (RS), disse em entrevista ao UOL News, que a última chuva com um volume tão expressivo foi registrada na região há 22 anos, em 2021.

A região Sul registrou 40 mortes em decorrência de um ciclone extratropical que passou pela região. O Rio Grande do Sul foi o mais afetado: tem 39 vítimas do total. Na terça-feira (5), uma morte também foi registrada em Santa Catarina.

BLOQUEIO EM ESTRADAS

As chuvas provocaram danos estruturais que causaram um bloqueio parcial ou total de 16 rodovias que cortam o território gaúcho, segundo o governo do estado.

Duas pontes foram destruídas pelas chuvas: uma na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e a outra na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul.

Foram contabilizados dez bloqueios totais e seis bloqueios parciais, segundo informou o governo do estado na manhã desta quinta-feira.