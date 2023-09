SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortes chuvas decorrentes de um ciclone extratropical já deixaram ao menos 39 mortos no Rio Grande do Sul. São 80 municípios gaúchos, especialmente no vale do Taquari, com registros de destruição. Mais de 6.000 pessoas tiveram de deixar suas casas --cerca de 2.300 estão em abrigos públicos.

Ao todo, o governo gaúcho estima em 62,7 mil o total de afetados pelos temporais em todo o estado. Por isso, recolhe e distribui doações junto a prefeituras.

Dentre os itens pedidos estão água potável, alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza. Conforme comunicado do Palácio Piratini, as doações podem ser feitas em prefeituras, quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros de qualquer cidade, exceção feita a Muçum, mais atingida pela enxurrada. As doações para lá partem da capital, Porto Alegre. Saiba alguns desses endereços:

Porto Alegre

- Central de doações da Defesa Civil - Av. Borges de Medeiros, 1.501, bairro Praia de Belas

- Palácio Piratini - Praça Mal. Deodoro, centro histórico

- Quartéis da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros

- Pontos de coleta da Campanha do Agasalho

- Agências do Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Santa Tereza

- Paróquia da cidade - Rua Dom Josué Bardim, 395

Bento Gonçalves

- Sede do Corpo de Bombeiros - Av. Osvaldo Aranha, 359

- Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social - Rua 10 de Novembro, 190

Passo Fundo

- Secretaria de Cidadania e Assistência Social, Secretaria de Segurança - Rua Gal. Osório, 1.201

- Câmara Municipal de Vereadores - Rua Dr. João Freitas, 75

Erechim

- Força Voluntária Alto Uruguai - Rua Dr. José Bisognin, 182

Nova Bassano

- Ginásio Municipal Zeferino T. Zottis - Avenida Brasil, SN