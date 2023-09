SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia da Pensilvânia afirmou na tarde desta quinta-feira (7) que autoridades acreditam saber em qual área está o brasileiro Danilo Souza Cavalcante, 34, que fugiu de uma prisão do estado americano na semana passada.

Ele foi condenado a pena perpétua por matar a facadas a ex-namorada, Deborah Evangelista Brandão, em abril de 2021. Há uma recompensa de US$ 20 mil (R$ 100 mil) oferecida por informações que levem à captura do brasileiro --o valor subiu nesta quinta-feira (7), antes era de US$ 10 mil.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a polícia da Pensilvânia afirma que Cavalcante ainda está no perímetro das roas 926 e 52, das rodovias Hillendale e Creek. Este é o oitavo dia de buscas do brasileiro.

Nesta quarta-feira (6), o diretor interino do presídio Howard Holland informou que o brasileiro escalou parede e fugiu pelo telhado de prisão. Ele estava em um pátio de exercícios, junto com outros presos do bloco, às 8h30 de quinta (31).

Às 8h51, ele conseguiu escalar uma parede. A cena foi registrada em vídeo, mas no momento em que ocorreu o movimento não foi percebido.

Depois de subir a parede, ele passou por uma barreira de arame farpado e chegou ao telhado, onde correu até chegar a uma outra cerca. Depois de escalá-la, ele conseguiu passar por mais uma barreira de arame farpado e fugir da prisão.

O método é semelhante ao adotado por outro detento que escapou da prisão em maio. Na ocasião, no entanto, um vigia em uma torre responsável pela supervisão do pátio viu o fugitivo e já acionou o alerta, levando à sua recaptura em cinco minutos.

No caso de Cavalcante, no entanto, o vigia não reportou a fuga, apesar de estar na torre de segurança no momento. Ele foi colocado em licença administrativa. A fuga ainda está sendo investigada.

O brasileiro é réu em uma outra acusação de homicídio no Brasil. Centenas de policiais participam das buscas, assim como helicópteros, drones e cães. O clima quente e úmido, no entanto, é um complicador para a operação, e nesta terça um cachorro precisou ser hospitalizado em razão do calor.

Segundo o tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia George Bivens, Cavalcante foi avistado por um morador da região na noite desta terça nas proximidades de uma rodovia chamada Chandler. Com isso, o perímetro de buscas foi ampliado mais a leste.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver que Cavalcante conseguiu roupas e alguns suprimentos. Especula-se que ele esteja roubando de casas da região. Dois arrombamentos já foram denunciados desde que o brasileiro fugiu da prisão e estão sob investigação.