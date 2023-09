O furacão Lee, uma tempestade de categoria 2, está “se fortalecendo rapidamente” ao passar pelo Caribe, informou nessa quinta-feira (7) o Centro Nacional de Furacões (NHC), que fica nos Estados Unidos.

Em Porto Rico e nas Ilhas Virgens Americanas, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema) distribuiu recursos e trabalha com as autoridades locais para evitar maiores danos.

Ontem, a tempestade estava se movendo a 165 quilômetros por hora e pode se transformar em um “grande furacão”, como uma tempestade de categoria 5, nas próximas 36 horas, disse o NHC.

É provável, no entanto, que ele não atinja Porto Rico e as Ilhas Virgens à medida que se move em direção ao noroeste, de acordo com a trajetória estimada da tempestade calculada pelo NHC.

“O potencial de ocorrência de tempestades tropicais nas ilhas está diminuindo, mas os moradores devem continuar monitorando as atualizações sobre o Lee”, recomendou o NHC.

O impacto causado pela tempestade, que provavelmente incluirá ondas e correntes marítimas violentas, deverá atingir partes das Antilhas nesta sexta-feira, com ondas atingindo as Ilhas Virgens Britânicas e Americanas, Porto Rico, Hispaniola (ilha onde ficam Haiti e República Dominicana), Bahamas e Bermudas neste fim de semana.

Para o Centro Nacional de Furacões, é esperado que o Lee permaneça poderoso nos próximos dias.

