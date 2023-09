- Clubes gaúchos fazem campanha de doações às vitímas das enchentes

Em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, após a passagem de um ciclone no último domingo (3), Grêmio, Internacional e Juventude montaram pontos de coletas de doações de água, alimentos roupas e produtos de higiene, em várias cidades do estado. Inúmeras famílias estão desabrigadas e municípios da Serra Gaúcha entraram em estado de emergência.

Além do estádio Alfredo Jaconi, o Juventude, clube de Caxias do Sul, concedeu o espaço do Centro de Treinamento (CFAC) para coleta de doações; A prefeitura de Caxias e os bombeiros recomendam a doação de agasalhos, água mineral, itens de limpeza e alimentos não perecíveis.

Em 24h arrecadamos mais de 4 toneladas de donativos para as vítimas das enchentes na Serra Gaúcha.



Amanhã as doações podem ser realizadas diretamente no Corpo de Bombeiros, na rua 20 de Setembro. A Praça Dante também será um ponto de recolhimento de doações, das 8h30 ao meio-dia pic.twitter.com/vGmYx8ovdY — E.C. Juventude (@ECJuventude) September 6, 2023

“Nossas cidades vizinhas estão em uma situação difícil, com famílias que perderam tudo, e o Juventude se viu em condições de colaborar de alguma forma. As doações já superaram as expectativas e todos os itens arrecadados serão destinados a quem precisa”, comenta Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, que já entregou até o momento, mil litros de água, 32 cestas básicas, 150 sacolas de alimentos, 90 itens de higiene, 3 colchões e 100 sacolas com diversos outros produtos.

O Tricolor gaúcho também montou centros de arrecadação de doações na GrêmioMania Megastore e no Departamento Consular da Arena Grêmio, além dos Consulados Femininos de outras cidades.

Já o Internacional anunciou que receberá doações às vítimas das enchentes no ginásio Gigantinho - no complexo do estádio Beira-Rio - a partir desta sexta (8) até a próxima terça (12), sempre das 8h às 18h. Na próxima quarta (13), também haverá três pontos de coleta de alimentos, itens de higiene e roupas Beira Rio, em Porto Alegre, durante o confronto Inter x São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, a torcida colorada destinou R$ 10 mil às vítimas das enchentes do Vale do Taquari, verba convertida em 100 kits de higiene e 100 cobertores, que serão entregues pela Defesa Civil do RS.

Toda ajuda é extremamente importante e muito bem-vinda, isso faz a diferença. O apoio da nossa torcida, também através dos nossos Consulados das cidades mais atingidas, foi fundamental e de uma sensibilidade única. Nosso papel, sob as condições que temos, é ajudar a nossa sociedade em momentos como esse”, afirmou Cauê Vieira, secretário-geral do Colorado.

O Gigantinho é mais um ponto de recebimento de doações para as vítimas das enchentes! ??????????????????????



???? ???? ???????????? ????????????????? ????????????????????????????????????, ????????????????????????, ???????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???? ???????? ????????????????????????????.



Traga sua doação. Seja solidário! ?? pic.twitter.com/7aM2SUz77Y — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 7, 2023

