SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, arrecadou seis vezes mais do que pedia em uma vaquinha online para custear os danos em seu carro gerados pelo acidente.

Coelho publicou um vídeo em suas redes sociais, em que pediu orações pela recuperação de Kayky Brito e disse estar passando por dias difíceis.

Seu carro, único meio de trabalho, segue danificado, motivo pelo qual deu início a vaquinha virtual. "Comprei o carro para trabalhar e se pagar. Nem sei o que fazer", disse.

Na vaquinha, Coelho pedia R$ 30 mil, mas arrecadou mais de R$ 177 mil, o que o levou a encerrar a arrecadação nesta sexta-feira (8).

"Passando aqui para agradecer todas as doações, o apoio de cada um, as mensagens e tudo o que vocês fizeram. Estou encerrando a vaquinha muito grato com todas as doações. Podem ter certeza que vai abençoar muito a minha família. Vou conseguir voltar ao meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês, Deus abençoe grandemente!", disse em vídeo publicado no Instagram.

Um exame feito pela Polícia Militar confirmou que o motorista não dirigia alcoolizado, e a passageira que estava em seu carro no momento do atropelamento disse que Coelho não dirigia em alta velocidade.

A família de Kayky Brito publicou um agradecimento ao motorista, que se prontificou a chamar o socorro e prestou ajuda durante o resgate do ator.