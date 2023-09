SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Temperatura da Terra deve aumentar de 2,4°C a 2,6°C, menina de 3 anos é baleada na cabeça em operação no RJ, defesa de Cid mira soltura enquanto negocia delação e outras notícias do dia para começar o seu sábado (9).

MUDANÇA CLIMÁTICA

Mundo está na rota para aquecer de 2,4°C a 2,6°C, alerta ONU. Alta acima de 1,5°C traz mais riscos; primeira avaliação do Acordo de Paris mostra que países precisam ampliar ações.

RIO DE JANEIRO

Menina de 3 anos é baleada na cabeça em ação da PRF, no Rio. Estado de saúde da criança é grave; Polícia Rodoviária Federal afastou preventivamente os agentes envolvidos no caso.

POLÍTICA

Defesa de Cid mira soltura enquanto negocia detalhes de delação sob pressão de bolsonaristas. Advogado de militar diz que tratativas estão em andamento; Moraes pode decidir sobre o caso nos próximos dias.

POLÍTICA

Defesa de Cid acumulou recuos, de chance 'zero' a proposta de delação. Militar manifestou ao STF interesse em acordo; antes, advogado deu indicações confusas sobre possibilidade de envolver Bolsonaro.

GUERRA DA UCRÂNIA

Países do G20 não chegam a acordo sobre texto final a horas do início da cúpula. Divergências com Rússia sobre menção à Guerra da Ucrânia em comunicado final põem viabilidade do grupo em xeque.

POLÍTICA

TCU aponta que Bolsonaro ficou irregularmente com 128 presentes. Itens têm elevado valor ou não são personalíssimos, diz auditoria, que recomenda reavaliar mais de 9 mil presentes dados ao ex-presidente.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Reconstrução de cidades no RS levará em conta mudança climática, diz Eduardo Leite. Temporais deixaram 41 pessoas mortas no estado; número de desaparecidos subiu para 46.

FGTS

Governo estuda liberar até R$ 14 bi em FGTS; 'fundo aguenta', diz ministro. Medida atenderia quem optou pelo saque-aniversário e ficou impedido de sacar recursos nos últimos anos.

ILUSTRADA

Kayky Brito tem quadro clínico 'sob controle' e segue sedado, diz novo boletim médico. Motorista que atropelou Kayky Brito ganha 150 mil seguidores e arrecada R$ 200 mil em vaquinha.

ILUSTRADA

Mingau, do Ultraje a Rigor, respira por aparelhos, depois de segunda cirurgia. Baixista recebe tratamento para controlar a pressão intracraniana, após projétil atravessar a extensão da cabeça.

TELEVISÃO

Jimmy Fallon admite abusos contra equipe, e Jerry Seinfeld sai em sua defesa. Funcionários relataram a revista o comportamento tóxico do apresentador, que agora é defendido pelo amigo humorista.

RIO DE JANEIRO

Sérgio Cabral cita volta de Lula, articula contra Paes e desiste de ser tema no Carnaval. Ex-governador teme superexposição com enredo, mantém rotina de encontros sociais e políticos e fundou a Cabul Assessoria.

ELEBRIDADES

Quem é Alexandre Accioly, o dono de quase tudo nas áreas mais nobres do Rio de Janeiro. Agora à frente do cinema Roxy, em Copacabana, ele vai transformá-lo em casa de shows para turistas, além de explorar comercialmente por 35 anos um parque entre Ipanema e o Leblon.

TECNOLOGIA

IA é nova face da internet extrativista, diz autor de livro sobre planos de bilionários de fugir da Terra. Douglas Rushkoff diz almejar dissuadir super-ricos das tentativas de escape, para fazê-los enfrentar problemas que criaram.