SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 22 anos morreu e três pessoas ficaram feridas, entre elas um soldado da PM, em um tiroteio na noite desta sexta-feira (8) durante uma operação policial em Santos, no litoral paulista.

Uma equipe do 2º BAEP (Batalhão de Ações Especiais) patrulhava o bairro de Castelo quando um suspeito em uma bicicleta disparou contra a viatura, disse a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Os PMs informaram ter localizado drogas e uma arma de fogo.

A jovem identificada como Yasmin Isabel Alves do Carmo, que estava na rua no momento dos disparos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um soldado da PM foi atingido na região do ombro e está internado em observação. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros feridos.

O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e lesão corporal. Segundo a SSP, "todas as circunstâncias do caso são investigadas pela Polícia Civil'.

Segundo o jornal local 'A Tribuna', a operação ocorreu após a execução de um policial militar aposentado, em São Vicente. O sargento aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos, varria a rua quando foi alvo dos tiros. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Questionada se a ação tinha relação com o assassinato do policial, a SSP não respondeu.