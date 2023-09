SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 25 anos foi encontrado morto neste sábado (9) em um fosso de elevador em um prédio em obras em Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal.

O QUE SE SABE

O corpo do homem, que trabalhava na obra, foi encontrado no subsolo do prédio com traumatismo cranioencefálico e hemorragia externa.

Colegas de trabalho da vítima contaram aos bombeiros que encontraram seu corpo já caído no chão, no fosso do elevador, e decidiram retirá-lo de lá. Quando os agentes chegaram, a vítima estava no corredor do edifício, ao lado da porta do elevador.

Segundo testemunhas, a suspeita é de que o elevador tenha despencado com a vítima em seu interior.

O edifício, de ocupação mista, possui lojas no andar térreo e oito andares com apartamentos residenciais. Apesar de alguns apartamentos já contarem com moradores, havia obras em andamento nos andares mais altos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe de plantão compareceu ao local e averiguou preliminarmente que se tratava de uma obra em fase de acabamento.

Os outros funcionários da obra afirmaram que se encontravam em locais diversos da construção e ouviram um barulho muito alto oriundo do subsolo da edificação. Ao descerem, avistaram escombros de cerâmica sobre o corpo da vítima, assim sendo providenciaram sua retirada do fosso do elevador para tentativa de socorro.Polícia Civil do Distrito Federal

O caso está em investigação no 38° DP, que apura as causas do incidente, preliminarmente registrado como "acidente de trabalho".