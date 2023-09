SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terremoto no Marrocos deixa 2.012 mortos, Moraes homologa delação e manda soltar Cid, Lula diz que Putin não será preso se vier ao Brasil para o G20 de 2024 e outras notícias para começar este domingo (10).

Terremoto no Marrocos deixa 2.012 mortos; tremor é o mais letal do país desde 1960. Abalo ainda feriu pelo menos 2.059 pessoas e causou danos na cidade antiga de Marrakech, Patrimônio Mundial da Unesco.

Moraes homologa acordo de delação e manda soltar Mauro Cid, ex-auxiliar de Bolsonaro. Militar deixou a prisão na tarde deste sábado após 4 meses; Aras critica iniciativa em rede social.

Bolsonaristas veem delação de Cid com temor e preparam estratégias de defesa. Pessoas próximas ao ex-presidente também demonstram preocupação com eventuais implicações contra Michelle.

Dino elogia PF por fechar acordo de delação que deve atingir Bolsonaro. 'Minhas homenagens à equipe da polícia', escreveu o ministro; PGR se manifestou contra colaboração.

Lula diz no G20 que Putin não será preso se vier ao Brasil para cúpula de 2024. Tribunal Penal Internacional emitiu em março mandado de prisão contra o líder russo por crimes de guerra na Ucrânia.

STF autoriza volta de mulher a casa de desembargador suspeito de trabalho análogo à escravidão. OUTRO LADO: Magistrado e esposa não vão se manifestar porque investigação corre em segredo judicial.

Sobe para 43 número de mortos após chuvas no Sul do país. Defesa Civil do RS ainda busca por 46 desaparecidos; 88 cidades foram afetadas.

Prejuízos com chuvas no RS chegam a R$ 1,3 bi, aponta entidade. Tragédia já soma 41 mortes no estado; ao menos 147 mil pessoas foram afetadas.

Filipe Toledo é bicampeão mundial e mantém hegemonia do Brasil no surfe. Título é o quinto seguido vencido por brasileiros; João Chianca, o Chumbinho, terminou em 4° lugar.

Brasileiro João Fonseca bate americano e conquista o US Open juvenil. Vitória, de virada, foi contra o americano Learner Tien; carioca agora é o número 1 do mundo na categoria.

Yeah Yeah Yeahs faz show explosivo e dançante para plateia desinteressada. Grupo americano ficou famoso na cena independente nos anos 2000 e faz parte da onda nostálgica do festival.

Barão Vermelho faz karaokê com hits no The Town e Samuel Rosa rouba a cena. Sucessos da banda funcionaram como homenagem a Cazuza, mas foram hits do Skank que esquentaram o público.

Garbage faz show nostálgico e cheio de hits para público saudoso da MTV. Grupo americano foi uma das atrações do palco Skyline neste sábado e fez apelo para que o público não se entediasse.

No The Town, Pitty mescla guitarra, violino e saxofone em show cheio de energia. Cantora apresentou show da turnê que faz em homenagem aos 20 anos de seu álbum de estreia, 'Admirável Chip Novo'.